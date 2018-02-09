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﻿內銀油股拖累　港股波幅大

2018-02-09 列印
　　恒指昨日表現反覆，高開232點，升幅一度擴大至416點，見全日高位30739點；不過，午後升幅略為收窄，恒指收報30451點，升128點，成交額1491億元。國際金融股表現向好，滙控（005）升0.6%，收報80.5元；友邦（1299）升1.9%，收報61.95元，合共貢獻恒指63點。

　　另一方面，北水持續再減持內銀股，建行（939）及工行（1398）昨日分別淨流出4.6億元及3.5億元，受到北水沽貨影響，內銀股下挫，工行和建行（939）分別跌0.9%、0.2%。相反，手機設備股造好，瑞聲科技（2018）和舜宇光學（2382）分別漲3.5%、2.6%。

　　第一上海首席策略師葉尚志表示， 恒指對比過去幾天大上大落，昨日走勢略為透一透氣，沽壓已較日前有所減弱，惟他相信農曆新年前，恒指波幅仍大，整體來看是向下尋底格局，加上假期效應，港股有可能下試29919點水平。

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