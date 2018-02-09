﻿史樂山辭太古主席 七月留任國泰舵手

太古系昨日公佈重要人士調動：太古A（019）、太古B（087）、港機工程（044）、國泰（293）及太古地產（1972）昨日發表聯合公告。太古公司主席、太古地產及港機主席史樂山擬退任上述職務，自今年7月起生效，但仍保留國泰主席一職，外界推測此番人事調動是讓史樂山專心為國泰「救亡」。



接替史樂山出任太古公司、太古地產及港機等主席職務的是英國太古集團副主席施銘倫。施銘倫為太古大股東施懷雅家族第六代成員，擔任太古董事局成員近十年。他於1997年加入太古集團，曾任可口可樂公司上海總經理及廈門太古飛機工程行政總裁，並於2015年出任英國太古集團行政總裁。



施銘倫接替任太古主席



過往，施懷雅家族成員通常只執掌英國太古集團，香港方面會委任非家族成員擔任，當年史樂山作為首名美國人出任太古公司主席已是打破傳統，今次首度由施懷雅家族成員做太古大班，更是破天荒之舉。



施銘倫表示，這次調回香港反映集團對香港業務非常重視，重申施懷雅家族對太古的長期承擔，他又感謝史樂山領導太古不斷發展，為公司奠下良好的基礎，期望日後集團在此基礎上繼續發展。



就此次人事變動，史樂山先生指任命施銘倫延續了太古在集團內部委任領導人的一貫做法，認為施懷雅經驗豐富，曾在集團旗下廣泛業務肩負營運層面及董事局的工作，絕對勝任新職。



國泰需重整旗鼓



香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，消息有正面影響，反映太古察覺到國泰業務存在問題並需改革。國泰除燃油對沖失利外，對外亦面對激烈競爭，近來內地航空公司相繼推出新航線直飛外地，經香港轉機的需求減少，而國泰本身的票價亦不便宜，業務存在結構性問題。史樂山服務國泰多年，在航空界亦有豐富經驗，或可為國泰帶來較徹底的改變。國泰昨日收市升0.16%，收報12.38元；太古A升0.54%，報74.7元。太古地產升0.2%。