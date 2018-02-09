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﻿星展香港純利年升41%

2018-02-09 列印
　　星展香港去年純利增長強勁，按年上升41%，至56.58億元，主要受惠貸款增長及存款組合優化帶動淨利息收入上升10%，以及非利息收入理想和支出零增長。該行行政總裁龐華毅預期，今年貸款增長將放緩到5至10%。

  星展香港去年貸款增長16%，龐華毅表示，貸款增加強勁主要由大型企業貸款急升25%所帶動，但在高基數下，預料今年的貸款增速未必及去年，增幅或將介乎5%至10%，惟需視乎經濟環境及匯率等變化。他指，該行的貸款主要是來自內地國企，以及本港大型私企和發展商，對未來資產質素仍具信心。

  年內，該行淨利息收入按年上升10%，至82億元。淨息差僅微升1點子，至1.74%。
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