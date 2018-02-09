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﻿騰訊概念股下半年上市

2018-02-09 列印
  再有騰訊（700）概念股擬來港上市，市傳內地旅遊預訂平台─同程旅遊（ly.com），擬最快於今年下半年來港上市，集資約6億美元（約46.8億港元）。港股反覆，令新股表現差強人意，昨日上市兩隻新股，一升一跌，創業板新股佳民集團（8519），潛水15%，每手1萬股蝕450元，而今日掛牌的雅生活（3319），雖超購逾19倍但暗盤表現欠佳，每手250股帳面蝕360元。

  同程旅遊於2014年獲騰訊（700）及在美上市的攜程等企業逾20億元人民幣融資，於2015年7月，再獲騰訊、萬達、中信資本等投資逾60億元，同程旅遊創辦人吳志祥曾預期今年盈利可望達20億元人民幣。
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