﻿華置收益大漲3.8倍 持恒大帳面賺99億

華人置業（127）預期去年全面收益總額，按年顯著上升3.7至3.8倍，變相發盈喜，主要因該集團持有盛京銀行股份的已變現公平值變動收益，及中國恒大股份的未變現公平值變動收益，分別約為21億元及99億元。該集團預期，去年度收入可能下降55%至65%，以及去年度溢利按年下跌37%至47%。



該公司2016年同期收入和溢利淨額則分別為37.45億元、63.6億元，收入和溢利減少，主要是出售附屬公司以及買賣物業銷售減少所致。



該集團又相信，自去年4月至12月底，中國恒大（3333）股價上升，主要由於令人鼓舞營運數據，以及於本年度完成贖回其所有永續債券，意味着其盈利改善。此外，期內同業其他地產公司股價上升，顯示對中國房地產行業整體樂觀展望。



對內房前景樂觀



該集團指出，出售持有深圳羅湖商業城若干商舖、上海愛美高大廈，以及銅鑼灣皇室大廈附屬公司，令去年租金收入按年減少34%至44%，以至租金收入淨額下降。與此同時，該集團去年買賣物業銷售減少，去年銷售物業錄得收入約9.9億元，較2016年的29.4億元，減少66.3%；至於帶來的應佔溢利，則約有4.54億元，與2016年錄得10.15億元相比，下跌55.2%。



該集團續稱，2015年下半年出售的成都項目，以及於2016年1月出售的美國萬通大廈，各出售事項的部份代價於各自完成日起逾年後收取，去年錄得應收遞延代價所產生的名義利息收入約7.73億元，少過2016年的18.32億元。



華置又預期，去年上市投資及財資產品所產生的溢利淨額約16.47億元，與2016年的9.05億元，增加81.9%。至於來自盛京銀行H股的股息收入淨額1.47億元。此外，期內投資物業公平值變動收益約5.65億元，收益主要來自夏愨大廈。