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﻿宏利去年少賺28%

2018-02-09 列印
  受美國稅改等原因導致出現大額撥備影響，宏利（945）去年第4季錄得歸於股東的虧損淨額16.06億加元，按年盈轉虧；全年計賺21.04億加元，按年減少28%。雖然業績例退，但增派第4季度股息7%，至0.22加元。

  宏利昨宣佈，去年錄得核心盈利45.65億加元，按年增13.5%，主要由核心投資收益增加、亞洲新造業務和有效保單業務強勁增長等因素帶動。單是第4季，核心盈利則跌6.4%，至12.05億加元。

  去年歸於股東的收入淨額實際減少8.25億加元，降幅為28%，至21.04億加元，主要受美國稅改影響，以及變更用以支持公司舊有業務的資產組合配置而需作出合共28億加元稅後撥備所致。
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