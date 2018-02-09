該公司分別向銀順（BVI）投資發行約1.33億股可換股優先股，以及向Leadon International Investments Real Estate Limited配售約1.33億股，發行可換股優先股價格及配售價均為2.938元，較周三收市價每股3.2元，折讓8.19%，淨額集資共7.74億元。
綠景中國配股籌10億
該公司分別向銀順（BVI）投資發行約1.33億股可換股優先股，以及向Leadon International Investments Real Estate Limited配售約1.33億股，發行可換股優先股價格及配售價均為2.938元，較周三收市價每股3.2元，折讓8.19%，淨額集資共7.74億元。
Kay媽：流感針含「勁菌」 袁國勇斥錯得離譜
冬季流感殺傷力大，家長憂心子女健康。一個家長群組上瘋傳一段歌手謝安琪的錄音，她形容打流感疫苗存在風險，包括病毒在疫苗製造過程中突變，「十個人打咗其實九個都係照流感」，又稱接種後可能染上「勁菌」，其言論...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
朱古力加鑽石 結婚蛋糕盛惠780萬！
中東城市杜拜剛舉行結婚展，當中一個價值百萬美元的朱古力及鑽石結婚蛋糕，成為全場焦點。 結婚展在杜拜世界貿易中心舉行，當中一個新娘造型、價值達一百萬美元（約七百八十萬港元）的朱古力及鑽石結婚蛋糕，相信可以締造一項世界紀錄。英國著名女設計師溫納姆（Debbie Wingham）親自飛往杜拜，炮製這件傑作，而這個如真人大小的蛋糕也成為全場最矚目的展品之一。溫納姆過往也設計和炮製造過許多名貴甜品，包括一個用黃金和寶石打造的蛋糕，估計價值一千四百萬美元（逾一億港元）。
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《核態勢報告》提發展小型核武 美俄核武競賽 從未止步
美國在本月二日發表《核態勢報告》（Nuclear Posture Review），當中提到要發展小型核武，以應對中俄核武發展及北韓的核威脅，全球嘩然。分析認為，低當量（low-yield）核武不但不會...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄首置客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居8座低層C室，面積544方呎，3房間隔，獲區外首置客垂青，以545萬元購入作自住，呎價為10018元，屬市場價成交。...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
杜指再挫逾500點 恒指ＡＤＲ三萬關失守
紐約股巿周四再次顯著下挫，杜瓊斯工業平均指數急跌超過五百點。十年期美債孳息率升至二厘八七，引起市場再次對加息憂慮。美股初段變動不大，但其後跌勢持續，科技及銀行股受壓，微軟下跌2.3%，摩根大通跌1.7%。歐洲股市同受壓，以德國股市跌幅較大，原因是德國政局仍未明朗，歐羅亦有壓力。 美股周四在加息憂慮下繼續波動走勢，杜指初段曾跌212點，落到24681點，其後一度倒升10點；標指和納指均偏軟0.6%和0.5%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24357點，跌536點；納斯達克指數報6908點，跌143點；標普500指數報2634點，跌47點。 滙控（005）美國預託證價格...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
老婦人追榜首瞄歐聯 摧毀紫百合
祖雲達斯近期氣勢如虹，在意甲緊咬榜首的拿玻里，教練艾歷基揚言視餘下每一輪都是決賽般不勝無歸。今晚聯賽造訪近況差勁的費倫天拿，老婦人勢借助腳風正順的中場基迪拉大勝一場，為下周二歐聯十六強打下強心針，讓球主客和讓一球「客勝」無難度。（無線myTV SUPER 302台周六凌晨3:45直播） 上輪意甲主場7:0大炒薩斯索羅後，老婦人各賽事十連勝，但聯賽仍落後一哥拿玻里一分，故艾歷基矢言：「餘下的賽事猶如決賽，必須勝出！」適逢防守中場基迪拉近況大勇，今季意甲獨取的六球當中一半是近兩場取得，今仗勢再成奇兵領軍大勝，在下周二歐聯十六強首回合作東鬥熱刺前壯行色。 基迪拉入球騷 紫...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
重過濾抗菌 抽濕淨化二合一
室內晾衣當然方便，但此舉很容易令家中濕度上升，助長霉菌、細菌滋生，以及引致皮膚或呼吸系統過敏等問題。最近有品牌推出抽濕淨化機，除設有獨立乾衣功能外，更有五重淨化抗菌效能，全方位對抗細菌、病毒，讓你可安...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
丈夫會呷醋 癡戀「小Oppa」多過型老公 呂慧儀行街密密咀3歲仔
35歲嘅長腳蟹呂慧儀，14年8月為丈夫黃文迪誕下B仔柏翹（Anton）後，人母樂於開心湊仔。3歲半「蟹籽」唔經唔覺讀K1，人母愈嚟愈迷戀長腿baby，形容自己似足女生迷戀韓星，又成日話阿仔係愛人，搞到...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——天橋底木屋如惡瘤 早割防擴散
旺角、油麻地、深水埗天橋底經常有露宿者聚集，近年變本加厲，多了南亞裔人進駐，有人利用木板等雜物築起圍牆，還搭建密封木屋，從外不能知悉內裏情況，儼如「獨立王國」，市民都不敢走近。昨天警方突擊搜查通州街近桂林街的天橋底，在三間非法搭建木居內檢獲一批武器和毒品，拘捕九名男女，其中兩人是持行街紙的越南人。事件反映當局打擊天橋底非法木屋不力，有變成罪惡溫牀的危機。 天橋底僭建木屋愈見普遍，有傳媒曾揭發內裏乾坤，被人間開多個劏房，疑涉非法出租牟利。由於「無王管」，通風、逃生、防火都不合規格，藏污納垢，環境惡劣，成為公共衞生黑點，一旦發生火警，居住者身陷險境外，附近大廈也可能受到波及。公...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
以奇用兵取第五捷
明日沙田十場賽事，莫雷拉共有九匹座騎，而焦點所在必定是出戰第七場今季未敗之師「以奇用兵」。此駒今次升上二班兼增程跑千六米，莫雷拉昨晨坦言有信心該駒能夠再下一城，成為今季首匹五捷馬。 雖然大部分跟「以奇用兵」同父系的現役香港馬，均以短途或中短途為主，當中包括「有得威」、「喜悅繽紛」和「京京千里」等，但莫雷拉表示，增程不足對「以奇用兵」爭勝構成障礙，他說：「此駒最近四場取勝姿態良好，而且陣上快慢由人，既可前領，但遇上有對手搶放，又可以輕鬆跟隨在後，待至末段才發力趕過。我相信這將有助其應付千六米，何況此駒目前仍有進步空間，今仗排三檔及只負一二三磅，『以奇用兵』臨場只要發揮出本身實...
2018-02-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6