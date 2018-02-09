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﻿綠景中國配股籌10億

2018-02-09 列印
　　綠景中國地產（095）昨日以近一成折讓，在市場抽水10億元。該公司昨日開市前公佈發行可換股優先股及配股，集資約7.79億元，該公司昨午申請停牌，並於傍晚再發公告，以先舊後新方式，配售8000萬股，每股配售價同樣為2.938元，集資2.35億元。

　　該公司分別向銀順（BVI）投資發行約1.33億股可換股優先股，以及向Leadon International Investments Real Estate Limited配售約1.33億股，發行可換股優先股價格及配售價均為2.938元，較周三收市價每股3.2元，折讓8.19%，淨額集資共7.74億元。
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