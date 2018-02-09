﻿IFC外望——銀通推JETCO Pay 進軍跨境支付

銀通（Jetco）聯同8間本地銀行推出JETCO Pay流動支付服務，搶灘本港P2M（個人對商戶）市場。特點之一是服務直接連結銀行戶口，用戶每次購物直接從戶口扣錢，毋須定期為帳戶增值，每日交易上限為金管局規定的5000元。銀通行政總裁蔡炳中並透露，今年內有意發展大中華區的跨境支付服務，料以台灣為首個發展市場。



JETCO Pay提供線上線下付款功能，另一方便之處，是用戶在手機應用程式或網上購物時，只需輸入手提電話號碼，便可取代傳統輸入銀行或信用卡戶口號碼完成交易。至於在實體店購物時，用戶需開啟JETCO Pay，掃描商戶的二維碼（QR Code），然後輸入手機PIN碼，完成付款程序，與其他流動支付工具相若。目前只限首批參與的8間本地銀行，包括東亞（23）、大新銀行（2356）、交通銀行（香港）、創興銀行、工銀亞洲、華僑永亨銀行、上海商業銀行及永隆銀行的客戶可以使用JETCO Pay。



蔡炳中表示，本港目前有40%的實體商戶仍然只是接受現金或支票付款，例如茶餐廳及物業管理公司等，JETCO Pay將會以上述市場為主要進軍目標。



永利主席辭職 盛智文接任即彈8%



永利澳門（1128）主席史提芬．永利（Stephen Wynn）受負面消息困擾，日前已辭任主席，由非執行董事盛智文擔任非執行主席，永利澳門昨日復牌，並獲得大行維持評級及目標價，永利昨日復牌股價急升8%，收報27元。



澳門博彩監察協調局昨日指出，收到永利澳門正式通知，史提芬永利於7日辭任永利澳門主席等職位。而澳門特區政府亦重申，根據法律規定，博彩承批公司主要股東、董事以及在娛樂場擔任要職的主要僱員必須具備適當資格，博監局會嚴格執行有關規定，並持續作出審視。



至於接手成為主席的盛智文，昨日接受傳媒訪問時表示，目前集團業務如常運作，他又稱看不到任何原因澳門當局不會續牌予永利澳門，對日後能獲續牌有信心，並相信永利可符合有關要求。



高瞻