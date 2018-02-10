﻿藍籌急插 恒指失守三萬關

民眾證券董事總經理郭思治表示，港股之後走勢要視乎美股造化，認為牛市調整已接近谷底。道指周四急插1032點屬市場預料之外，上證指數也跌132點。郭思治指，恒指由1月26日的33154歷史高位跌至周五29507，已回吐3647點，「劵商收牛證的動作基本完成，無因由再減持」，又言要沽貨的散户經已出貨，料大市可以喘定，若之後兩會為科技、能源股帶來利好政策，市場回暖後有望重拾升勢。
全周累跌3094點
杜指前日跌1032點或4.2%，拖累亞洲股市急跌。恒指周五大幅低開772點，跌穿30000關口後跌幅持續擴大，最多跌1322點，低見29129，成交金額2190.87億元。
藍籌股幾乎全軍覆沒，騰訊（700） 挫5.28%，低見398元，收跌3%，報407.4元；中國平安（2318）挫4.98%，收報79.25元；滙控（005） 跌0.87%，收報79.8元；建行（939） 下滑4.46%，收報7.72元；港交所（0388） 跌4.72%，收造258.2元；工行（01398）跌2.83%，收報6.53元；中行（3988）下滑2.57%，收報4.17元；中國人壽（02628）跌4.14%，收報23.15元；中國移動（00941）跌3.37%，收報74.6元。
舜宇瑞聲 逆市奇葩
惟手機設備股舜宇光學（2382） 及瑞聲科技（2018）倖免於難，成逆市奇葩，舜宇光學逆市升1.68%，收造108.8元，瑞聲科技漲0.21%，收造144.2元。