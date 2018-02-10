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﻿螞蟻金服擬再籌50億美元

2018-02-10 列印
　　據路透社引述知情人士指，螞蟻金服將計劃再進行新一輪融資，集資估計約50億美元。發行新股融資後，估值或有機會以相當於市值超過1000億美元作為參考，不僅較開始進行新一輪融資時的800億至1000億美元為高，亦較2016年中信里昂曾給螞蟻金服745億美元的估值高，而且公司亦離正式招股上市之路不遠。

興華港口以介紹形式上市

　　報道指，螞蟻金服正在磋商為這輪融資委聘顧問的事宜，融資交易料將在未來幾個月內進行，目前還不清楚如何使用籌得的新資金。

  港口營運商興華港口（1990）將於下周一以介紹形式在港上市，該公司由在新加坡上市的泛聯集團分立出來，保薦人為聯昌證券。

　　興華港口執行董事黃美玉表示，選擇在港上市因香港有相當多港口公司，投資者更理解其運作，而公司擁有的港口皆在中國，距離香港比新加坡更接近。

  該公司主席及執行董事黃健華則指，以介紹形式上市主要是為股東著想，因以介紹形式上市可避免股份被稀釋。

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