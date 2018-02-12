﻿王維基：押上全副身家 港視網購定百億目標

香港電視（1137）主席王維基為網購平台總交易額定下100億元目標，他說，「信心就係我成副身家壓晒落去。o依家每輸2蚊，有1元出自我自己袋。」除繼續擴展線下實體店的佈局外，亦有意引入更多中小品牌，以商品選擇數目多取勝。



截至2017年12月，HKTVmall 的平均每日定單數量為7600張，按年上升3倍。被問及有否信心保持增幅，王維基直言，平台基數小，又無直接競爭對手，若無倍計增長無法交代。「香港的零售市場有5000億元，2%才100億，我取2%不算過份。」



HKTVmall剛好成立3年，過去3年都是以建立品牌信心為主，之後會在平台上引入更多中小品牌。經營網購平台最大的挑戰在於消費者摸不到商品，有信心問題，因此平台3年來盡量集結香港絕大部份知名品牌。他指，若只停留在此階段，顧客會覺得與落街買無分別，故今後會引入更多中小品牌，以提供更多選擇。他舉例，現時平台有超過1400種洗頭水及950種護髮素，他相信香港無任何一間商場或超市可以提供相同數量的選擇。



年開16分店 協同效應強



HKTVmall的交易額增長強勁，關鍵在於平台與線下實體店產生的協同效應。開實體店的速度相當快，1年之間開設16間，遍及港九新界。王維基視開實體店為主要的市場推廣策略，有開店地區的生意增長比無開店地區大，最高可達6倍增長。他指出，實體店多人經過，除了有招牌廣告效果外，亦給予顧客信心，讓他們知道若貨品有問題求助有門。



對於門店的規模及佈局，王維基坦言自己是摸着石頭過河，以前以為送貨到家最受歡迎，後來才發現客人更喜歡到店自取，故一直在調整運作模式。北角店準備「大舖搬細舖」，由700呎的店舖搬到300呎的，測試盈利能力會否因店面大小而受影響。這做法雖然與實體店着重消費體驗的方向相反，他認為環境、消費者都在改變，難言哪個做法更好，仍在學習及摸索中。



主流顧客群為中年人



港人習慣中午及午夜進行網上購物，顧客以中年人士最多。王維基指最熱鬧的時段通常是早上11時至下午2時，以及晚上11時至凌晨1時。外間多有錯覺以為年輕人才熱衷網購，若按銀碼計，顧客最多是35至55歲的人士，他們消費力較高，多數是負責處理家中雜務的人。