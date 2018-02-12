﻿港股通明起暫停 港股過山車暴挫 二萬九點有支持

農曆新年假期將至，上周港股走勢猶如過山車，市場相信本周走勢仍會波動，但恒指在29000點有支持。由於上周大跌因市場憂慮美國通脹重臨，息率加快上升，現階段難以斷定是否已跌定。本周只有三個半交易日，投資者入市意欲不強，加上周二起港股通暫停，缺乏「北水」支持下，預期本周港股將有大幅波動。



本港主要藍籌股美國預託證券（ADR）表現好壞參半，滙豐控股（005）及中國移動（941）ADR雖靠穩，但中國海洋石油（883）ADR較香港收市跌1.65%，另外「兩桶油」」的ADR亦偏軟。



通脹恐升 加息壓力大



本周三美國公佈反映通脹的一月消費者物價指數（CPI），及申領失業救濟金人數等，若通脹進一步上升，市場或擔心會加息壓力加大，導致整體市況波動大。根據外電估計，美國一月份的核心通脹指數按年增長1.9%，已貼近聯儲局2%的通脹目標水平，息率由長期過低回復至正常水平的壓力正在上升。幸好，上周五美股回穩升330點，料能夠帶來一點支持。不過，北水將於本周二起暫停流入，或不利大市整體發展。內地A股亦會於本周四起休市。



股票分析師協會主席鄧聲興表示，預期本周大市將以調整為主，或有極大波幅，投資者宜以審慎態度應對，設定止賺止蝕位。他指今年企業的盈利樂觀，長遠後市整體而言不淡。板塊方面，他較看好消費板塊，而內銀則預期將有所調整，雖然估值較便宜，但臨近新年會有資金緊縮壓力。



時富金融優越投資部顧問黎永良表示，對於本周市況預期較「亂」，相信大市仍未跌定。新年將至，內地資金會減少南下，建議「靜觀其變」，對大市整體而言是偏淡，又指現時大市「風高浪急」，市場較情緒化，預期將有大幅波動。他指現時大市氣氛下，估計新股表現不會突出，但若該新股集資金額不多，可作短線投機。