﻿現代傳播攻創意平台 於滬建創意地產項目

網上傳媒普及化對傳統傳媒帶來衝擊，現代傳播（072）由平面廣告，再發展數字媒體，短視頻，現時則回歸實體，建立體驗式的文化創意地產項目，業務大轉型。創辦人，主席兼行政總裁邵忠表示，現時媒體不再只限於是載有資訊的平台，而是發展「快時代慢生活的文化交流平台，創意文化空間」。



現代傳媒去年12月在上海設立「文化創意地產項目」，總投資約6000多萬元人幣，分三期完成。現時已完成兩期，第三期將設立精品酒店。期望透過創意文化媒體，讓品牌與客戶間能夠互相連繫，項目面積為1萬多平方米，預期於2018年底全部完成。項目對於公司未來亦是一個發展方向，預期三年內可回本。現階段仍屬於投資期。該項目的租約期為十年，五年會更新一次。



或於京設文化創意區



他指項目由於得到當地政府津貼，於2年前已開始籌備，最初是嘗試心態，後來有見項目的發展潛力，故未來冀定立此方向發展。他指媒體的形式將會轉變，未來的主要收入來源將會是文化創意媒體。由於公司於北京有物業，未來將會於北京亦設立相同的文化創意區，面積約5000平方米，於樓層內加入文代創意元素。另外，廣州亦預期將於2019年建立，約6000萬尺，會分三期。



內地十分支持上海民創企業，而項目是屬於民創企業。品牌可於文化創意區展示產品，建立品牌形象。他說在內地的媒體發展不錯，又笑指「做傳媒咁耐，第一次有錢派」，他透露於內地發展文化創意項目，當地政府會給予幾百萬元人幣補貼。公司的角色則是擔當構思及幫助品牌選擇合適國情的推廣的內容及方式。



提及香港打造文化創意區計劃時，他坦言香港年輕人與內地比較下，較不懂欣賞外國文化創意藝術品，故是一大難題。內地年輕人有一部份是從海外留學回來，對外國文化藝術的認識程度較港年輕人廣泛。