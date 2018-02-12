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﻿A股六月入摩 勢吸海外資金

2018-02-12 列印
　　內地A股即將於今年6月正式納入MSCI新興市場指數，雖然碰上環球股市近期急瀉，A股上周從3400點以上，一周內大跌近10%至約3120點水平。然而，花旗集團香港區證券服務部主管陳金丹認為，市況波動無礙資金長遠部署A股，相信A股入摩後必然牽動更多海外資金流入，對A股有正面影響。花旗今年看好房地產、通訊及交通等行業前景。

　　陳金丹引述花旗的統計數據指，海外機構對投資A股的興趣正逐步增加。滬深港股通中北向交易額，截至今年1月31日止，合共錄得逾6000億元人民幣。而截至去年底止，買入A股的金額達到3300億元人民幣。
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