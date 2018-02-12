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﻿阿里入股北京居然之家

2018-02-12 列印
　　阿里巴巴再入股實體零售業務，向家居建材企業北京居然之家投資控股集團投資約54.5億元（人民幣，下同），佔15%股份。雙方將在運用各自優勢在家居領域開啟新零售時代。

　　阿里巴巴表示，合作將融合阿里巴巴電商平台優勢，以及居然之家豐富的線下資源。 阿里巴巴將運用大數據、會員體系、雲計算和企業服務以及物流平台，支持居然之家在內地29個省市自治區的223家門店的全面數字化升級。雙方將共同打造從裝修設計，到施工管理的全鏈路家裝行業新消費體驗。

　　本月稍早，阿里巴巴集團、文投控股，以每股51.96元收購萬達集團持有的萬達電影12.77%股份，阿里巴巴出資46.8億元，成為萬達電影第二大股東。
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