—萬科A股公佈，2月9日股東鉅盛華將持有的萬科1969.64萬股無限售流通A股，通過質押式回購方式，質押給中投證券。截至2月9日，鉅盛華直接持有萬科A股股票9.26億股，佔公司總股本的8.39%，累計質押股數為9.26億股，佔公司總股本的8.39%。
—進階發展（1667）公佈，旗下佔7成權益的Popsible公司， 斥資1582萬元，購入日本大阪市天王寺區北河堀町1 -25之地塊，將發展為約1,073平方米樓面積之商業樓宇。
—甘肅銀行（2139）公佈，穩定價格行動及穩定價格期結束。穩定價格操作人為國泰君安證券（香港）。
—瀋陽公用發展（747）公佈，斥資1.1億元人民幣，收購河北省三河市燕郊國家高新技術產業開發區天子莊園五期11個商舖單位，總建築面積約3,168平方米，連同地庫的60個停車位。
—金風科技（2208）*公佈，公司首席財務官霍常寶書面辭職，他因個人職業發展原因辭去司首席財務官職務。
—中國網絡信息科技 （8055）公佈，配股的完成期限，已由上周五延遲至2月23日。中國網絡信息上月底配售3.3億股，佔擴大股本8.47%，每股0.35元，集資1.155億元，用作一般營運資金及未來可能出現的收購及其他投資機會。
—新城市建設（456）發行3000萬港元可換股債券，假設可換股債券所附換股權按兌換價每股0.2566 港元悉數行使，則最多發行1.169億股，約佔擴大股本之3.4%。
—豐盛控股（607）公佈，斥資33.42億元人民幣，認購寧波豐動投資管理合夥企業股權。合夥人為寧波眾信萬邦資產管理，基金投資不得投資於二級市場之上市公司、期貨、信託、保險產品、其他衍生產品或法律法規所限制或禁止之業務。
—新華保險（1336）公佈，1月累計保險保費收入186.37億元人民幣，按年上升9.95%。
—中廣核電力（1816）建議發行不超過約50.5億股A股，即不超過發行後總股本的10%，A股將於深圳證券交易所上市。上市募集資金扣除發行費用後，將用於陽江5號、6號及防城港3號、4號等核電機組建設和補充流動資金。
—中煤能源（1898）公佈，1月商品煤銷量1204萬噸，按年增長81.6%；產量611萬噸，跌7.1%。