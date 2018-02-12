﻿市場簡訊

—中銀香港（2388）推出存款息率高達1.68厘的月供存款計劃，每次最低供款額500元。中銀個人金融及財富管理部副總經理林敏儀表示，去年新春期間中銀的「孩子天」兒童戶口的開立數目較平時高出5倍，平均開戶金額達1萬元，預期今個新春兒童門戶數目按年升幅將勝去年，約為30%。去年中銀民幣存款增幅高於市場，1月份增長勢頭良好，有信心人民幣存款量將持續上升。該行整體的人民幣資金相對充裕，存息不會癲升，但會保持競爭力。目前該行的12個月人民幣存息最高可達4.03厘。







—萬科A股公佈，2月9日股東鉅盛華將持有的萬科1969.64萬股無限售流通A股，通過質押式回購方式，質押給中投證券。截至2月9日，鉅盛華直接持有萬科A股股票9.26億股，佔公司總股本的8.39%，累計質押股數為9.26億股，佔公司總股本的8.39%。







—進階發展（1667）公佈，旗下佔7成權益的Popsible公司， 斥資1582萬元，購入日本大阪市天王寺區北河堀町1 -25之地塊，將發展為約1,073平方米樓面積之商業樓宇。







—甘肅銀行（2139）公佈，穩定價格行動及穩定價格期結束。穩定價格操作人為國泰君安證券（香港）。







—瀋陽公用發展（747）公佈，斥資1.1億元人民幣，收購河北省三河市燕郊國家高新技術產業開發區天子莊園五期11個商舖單位，總建築面積約3,168平方米，連同地庫的60個停車位。



—金風科技（2208）*公佈，公司首席財務官霍常寶書面辭職，他因個人職業發展原因辭去司首席財務官職務。







—中國網絡信息科技 （8055）公佈，配股的完成期限，已由上周五延遲至2月23日。中國網絡信息上月底配售3.3億股，佔擴大股本8.47%，每股0.35元，集資1.155億元，用作一般營運資金及未來可能出現的收購及其他投資機會。







—新城市建設（456）發行3000萬港元可換股債券，假設可換股債券所附換股權按兌換價每股0.2566 港元悉數行使，則最多發行1.169億股，約佔擴大股本之3.4%。







—豐盛控股（607）公佈，斥資33.42億元人民幣，認購寧波豐動投資管理合夥企業股權。合夥人為寧波眾信萬邦資產管理，基金投資不得投資於二級市場之上市公司、期貨、信託、保險產品、其他衍生產品或法律法規所限制或禁止之業務。







—新華保險（1336）公佈，1月累計保險保費收入186.37億元人民幣，按年上升9.95%。







—中廣核電力（1816）建議發行不超過約50.5億股A股，即不超過發行後總股本的10%，A股將於深圳證券交易所上市。上市募集資金扣除發行費用後，將用於陽江5號、6號及防城港3號、4號等核電機組建設和補充流動資金。







—中煤能源（1898）公佈，1月商品煤銷量1204萬噸，按年增長81.6%；產量611萬噸，跌7.1%。