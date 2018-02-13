﻿白宮對經濟預測超儲局多達五成 杜指反彈 升逾465點

美股周一初段繼續造好，杜指曾升368點或1.5%，見24559點；標指和納指曾分別升1.3%及1.4%。思科系統和Caterpillar是杜指成份股中表現最好，曾升3.3%及2.5%。歐洲股市亦全面反彈，英法德三大股市均升逾1%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24659，升465點；納斯達克指數報6991點，升116點。



恒指ADR逼近三萬關



滙控（005）美國預託證價格曾見80.57港元，較香港收市價升1.17港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見421.64港元，較香港收市價升12.04港元。恒指ADR今晨四時報29956點，勁升496點，距離收復三萬點不遠。



美股連續兩天回升，重越200天移動平均線，摩根士丹利的首席美股策略師威爾森加入高盛和摩根大通的行列，建議加入低吸。 美國白宮周一公佈預算藍圖顯示，特朗普政府行政管理及預算局與聯儲局之間對美經濟增長預測存在明顯差距，其中最大差距幅度高達5成。白宮預計2018年、2019年、2020年美經濟增長率分別為3.1%、3.2%、3.1%，明顯高於聯儲局分別為2.5%、2.1%、2%的三年預測增長率。



歐洲股市全線反彈



歐洲股市周一造好，英法德三大股市皆升超過1%。美股繼續回穩，支持歐股顯著反彈。



英國富時100指數收報7,177點，升84點，升幅1.19%。法國CAC指數收報5,140點，升60點，升幅1.2%。



德國DAX指數收報12,282點，升175點，升幅1.45%。喜力(Heineken)啤酒公司公佈去年業績後，股價逆市下挫逾2%。



Oppenheimer資產管理的首席投資策略師斯圖茲富斯稱，儘管大家都認為前兩周的調整已告一段落，但估計未來還會繼續出現波動。



俗稱恐慌指數的芝加哥期貨交易所波動指數（VIX）昨日回落6.2%，至27.25點。



港股昨日先升後回



港股方面，經過上周過山車走勢後，昨日高開逾200點，一度升近300點，惟午後開始倒跌，收市前更抵銷全日升幅，跌47點，收報29459點，成交1349億元。港股通今日起暫停，直至農曆新年後恢復，市場預期港股將趨淡靜，周三美國公佈上月消費物價指數，勢成環球市場焦點。



受國際油價下挫拖累，「三桶油」昨日表現向下，中石油（857）跌1.7%，收報5.29元；中海油（883）跌2.2%，收報10.92元；中石化（386）則挫0.3%，收報6.06元。