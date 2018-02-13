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﻿油價反彈 美匯回軟

2018-02-13 列印
　　環球股市昨日轉穩，國際油價亦受惠反彈逾2%，紐約期油收復每桶60美元水位，美匯指數回軟至90點邊緣，日圓則在108兌1美元的5個月高位附近徘徊。美國10年期債孳息早段曾升見2.893厘，較上周五升4.18基點，到美股開市前升幅收窄至0.36基點，見2.8548厘。

　　紐約3月期油價昨日回升1.63美元或2.75%，見每桶60.83美元；倫敦4月期油價亦反彈1.61美元或2.56%，見每桶64.44美元。

　　美匯指數昨日曾回軟0.41%，見90.073點，到歐市中段跌幅收窄至0.06%；日圓曾升0.27%，見108.51兌1美元，但已低於上周五曾見108.05的五個月新高。
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