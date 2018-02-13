﻿傳中央口頭救市 滬深股市齊反彈

有傳中央為針對上周股市暴跌，有可能再「暴力救市」。外電引述消息人士指出，中國證監會及相關監管部門針對證券商及投資機構窗口指導（即口頭通知），支持股票市場穩定。在中央出手傳聞下，上證指數和深證成指昨日分別升0.78%及2.9%。



上證指數昨日受惠電子、家電等股份造好，升0.78%，收報3154點；深證成指則收報10291點，升2.9%。此外，創業板指數昨日表現突出，最多曾升3.9%，為一年半以來最大單日升幅，昨日收報1648點，升3.49%。



創板指數急漲3.5%



外媒指出，中國證監會及監管部門進行窗口指導，包括鼓勵上市公司大股東或控股股東增持股票；要求券商機構提供上周交易總結和對本周交易預判及計劃；敦促基金限制賣盤，不要出現淨賣出。



過去一周受外圍市況影響，滬深兩市持續跌勢，上證指數從1月26日的最高3574點一直下跌，一度跌穿3100點，近日A股走勢才略為喘定。



每當A股市況波動，市場關注監管當局會否有行動。內地傳媒指出，目前證監會雖然看來沒有「發聲」，實際已經「出手」，因不少公司陸續承諾增持股份，大股東增持自家股份，對提升投資者信心起積極作用。由一月底以來，已有110間上市公司公佈增持股份，涉及33億元人民幣。



人民銀行稱，已釋放臨時流動性，滿足農曆新年前現金投放需要，農曆新年後仍保持銀行體系流動性合理穩定。



中央大力救市已不是第一次，兩年前A股暴跌時亦曾「出手」。當時公安部更進駐中證監調查「惡意」沽空，為A股逾20年來首次出現，令投資者不敢沽貨。