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﻿在岸人幣跌穿6.33

2018-02-13 列印
　　人民幣偏軟，在岸價（CNY）昨午後顯著下跌，曾跌穿6.33水平，跌幅一度擴大至逾300點子，最後日盤收市跌幅只略為收窄。有交易員指，今周美國公布的通脹數據將是影響人民幣匯價走勢的關鍵因素。

　　人民幣中間價昨雖報6.3001兌1美元，上升193點子，惟在岸價走弱，最低曾見6.3305，日盤收報6.3290，跌286點子。人民幣離岸價（CNH）午後在歐洲時段亦明顯下跌，一度低見6.3438，跌達323點子。

　　外電引述交易員指出，人民幣在岸價在6.3左右遭遇升值阻力，主要是逢低購匯盤和自營回補頭寸令人民幣走弱，不排除春節前平頭寸活動將引發市場波動。
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