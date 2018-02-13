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﻿舜宇去年料多賺1.2倍

2018-02-13 列印
　　舜宇光學（2382）昨日發盈喜，預期去年度股東溢利大幅增加1.2倍。主要由於手機鏡頭、車載鏡頭及手機照相模組出貨量強勁增加；以及產品組合改善，令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提升。以舜宇光學2016年盈利12.708億元人民幣計，去年盈利至少有27.96億元人幣。舜宇光學昨逆市上升3.5%，收報112.6元。

　　舜宇光學一月玻璃球面鏡片出貨量為226.3萬件，按月跌18.5%，按年升35.3%；手機鏡頭一月計共5143.2萬件，按月跌3.6%，按年升19.6%；車載鏡頭共計324.6萬件，按月升23.8%，按年升19.4%。
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