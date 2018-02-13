﻿史美倫成港交所主席大熱

證券界認為，史美倫曾擔任中國證監會要職，假若她接任港交所主席，有助加強兩地證券市場互聯互通，例如一直在探討的交易所買賣基金（ETF）互聯互通。
除了史美倫外，政府昨天亦委任渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁洪丕正為港交所董事，至於現任董事范華達亦與周松崗一樣，在今年股東大會之後退任。港交所董事局有13名成員，除了行政總裁李小加身兼執行董事之外，其餘12名均為獨立非執行董事。
大埔公路雙層九巴翻側，十九名乘客死亡。據悉，車長被拘捕後四十八小時，面對警員盤問不發一言，拒絕講述案發經過。警方向二十多名乘客錄取口供後，有乘搭該路線的常客稱巴士車速比平時快，亦有人感到巴士入彎後不正...
2018-02-13
恐怖血腥的兒童「邪典」動漫遊戲影片最近在內地風行，廣東、北京兩地「掃黃打非」部近日深入查辦「邪典」片案件，揭發一間廣州公司製作兒童「邪典」片，故從嚴查處，將其營業執照吊銷。另外，內地短片平台，如優酷、騰訊及百度旗下的「好看視頻」亦因被查辦，遭當局警告並處以罰款。 據悉，中央宣傳部、中央網信辦、文化部、國家新聞出版廣電總局聯同全國「掃黃打非」工作小組辦公室近日作部署，開展針對網絡直播平台傳播有害信息，及兒童「邪典」片的整治行動。 當局經調查後發現，廣州胤鈞公司在未取得行政許可下，擅自從事網絡視頻製作、傳播活動，以經典動畫片中的角色玩偶實物及彩泥黏土等道具，將製作過程...
2018-02-13
內地的抄襲風氣向來為人詬病，德國反剽竊行動協會舉辦第四十二屆「金鼻子剽竊獎」頒獎典禮，結果中國企業的產品包辦了頭三名，成為另類「大贏家」。第一名的產品為由浙江一間禮品公司生產的多用途切菜器，其與正品的外型及名字一樣，只是仿製品的刀片很鈍又易斷。 據協會網站消息指，今屆「金鼻子剽竊獎」第一名為浙江溫州市平陽縣的禮品公司，他們抄襲一間德國企業製造的廚房多用途切菜器，假冒品甚至挪用正版貨牌子名稱「Genius」及產品名子「Nicer Dicer Plus 」，兩者外型幾乎一樣。 第二名是一個大型水上充氣公園；第三名為一架幼兒滑行車，被仿冒的德國童車品牌Puky的一名品質檢測代表指...
2018-02-13
港鐵九龍站上蓋共有5個豪宅，其中入伙約11年的天璽，前臨沿海地段，部份單位擁有遼闊海景。以下精選屋苑的放盤，實用面積944方呎，廳房均對正避風塘海景。 天璽坐落於港鐵九龍站上蓋，於2007年入...
2018-02-13
美股周一初段繼續造好，杜指曾升368點或1.5%，見24559點；標指和納指曾分別升1.3%及1.4%。思科系統和Caterpillar是杜指成份股中表現最好，曾升3.3%及2.5%。歐洲股市亦全面反彈，英法德三大股市均升逾1%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24659，升465點；納斯達克指數報6991點，升116點。 恒指ADR逼近三萬關 滙控（005）美國預託證價格曾見80.57港元，較香港收市價升1.17港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見421.64港元，較香港收市價升12.04港元。恒指ADR今晨四時報29956點，勁升496點，距離收復三萬點不遠。 ...
2018-02-13
曼城雙星阿古路和奇雲迪布尼近況大勇，上場英超合力炮製五個入球領軍主場大勝李斯特城。領隊哥迪奧拿大讚他倆外，同時將目光轉至今晚重新拉開戰幔的歐聯十六強首回合，兩名愛將勢乘主場的巴素利狀態欠佳，再成藍月取勝之匙，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 （有線62、64、202、203台周三凌晨3:45直播） 阿古路上仗下半場連入四球，助藍月大勝5:1，這名阿根廷射手今季腳風甚順，在聯賽已累積二十一球居射手榜第三位。奇雲迪布尼同場亦盡展進攻策劃者功架，造出助攻帽子戲法，以十四次助攻續成聯賽助攻王。 哥迪奧拿喜見兩愛將一射一傳領銜曼城進攻，讚不絕口道：「阿古路是球會的傳奇。他是天...
2018-02-13
克羅地亞世界遺產名城杜布羅夫尼克（Dubrovnik），有「亞得里亞海明珠」美譽，向以藍寶石般的優美水色為人樂道。城中的米白色石砌街巷及紅瓦房子固然古意盎然，登上城牆遠眺山崖堡壘，更覺氣勢磅礴，難怪能...
2018-02-13
吳雨霏（Kary）昨日在網上公佈佗B五個月喜訊，更公開了她肚凸凸，與老公及愛犬的甜蜜合照，之前曾經歷小產之痛的Kary走出陰影，與老公甜蜜對視，幸福滿瀉。 現年31歲的Kary於15年下嫁初戀男友「...
2018-02-13
雙層九巴翻車，十九名乘客慘死，公眾要問責。隨着車禍情節陸續曝光，車長被警方落案控告危險駕駛導致他人死亡，九巴管理層也受質疑，對兼職車長的要求太低，培訓不足，內部管理太過鬆弛，也須為車禍負上責任。 上周六傍晚巴士翻車後三小時，九巴公開回應傳媒查詢，稱涉事車長的行車記錄良好；其後傳媒翻查資料，揭發該車長年前駕巴士剷上行人路而被判罰款和扣分，延至翌日凌晨一時九巴才改口，承認真有其事。發生了如此重大車禍，九巴作為上市公司，竟然不查清楚就發言，不但是一場公關災難，也涉管理失誤，令人質疑對兼職車長質素的審查不足。若果不對症下藥，難保類似車禍將重演。 兼職車長須對逾百名乘客安全負責，但公...
2018-02-13
潘頓早前曾連勝十七個賽馬日，至本月初斷纜一次，手風又立即回順，隨即又連續三次賽事有馬贏。明晚谷賽，潘頓六匹座騎惡氣十足，連場數胡並不出奇。昨日潘頓收操後向記者透露，今仗以「永益善」和「勝將臨門」的贏馬機會最好。 沈廄今季新馬「永益善」自從開始增程跑中距離後，表現明顯進步，先後已得亞季殿各一，明晚再攻一六五○米，潘頓認為是開齋時候︰「雖然『永益善』已經四歲，較其他首季服役的新馬成熟，但畢竟出賽次數不多，所以陣上仍會犯錯。例如早前牠排大外檔出賽，起步望空後便搶口，因而影響後勁。不過隨出賽經驗日漸累積，牠的表現理應會愈來愈好，今次跑谷草一六五○米是合適途程，排三檔有利於早段找遮擋...
2018-02-13