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﻿史美倫成港交所主席大熱

2018-02-13 列印
　　港交所（388）昨天宣佈董事會變動，被視為下任主席大熱門、現時擔任金發局主席的查史美倫，獲政府委任並將在今年4月港交所股東會之後出任董事，至於現任主席周松崗屆時將會退任。

　　證券界認為，史美倫曾擔任中國證監會要職，假若她接任港交所主席，有助加強兩地證券市場互聯互通，例如一直在探討的交易所買賣基金（ETF）互聯互通。

　　除了史美倫外，政府昨天亦委任渣打銀行大中華及北亞地區行政總裁洪丕正為港交所董事，至於現任董事范華達亦與周松崗一樣，在今年股東大會之後退任。港交所董事局有13名成員，除了行政總裁李小加身兼執行董事之外，其餘12名均為獨立非執行董事。
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