  • 2018年2月13日 星期二
  • 16º
  • 55%
熱門： 煙花匯演九巴翻側流感狗年王桂壎

日報新聞 > 財經

﻿永保林業遭除牌急瀉

2018-02-13 列印
　　永保林業（723）於上周被聯交所DQ通知除牌，股價昨日甫開市即急瀉，最多一度挫六成，創逾3年半新低，收市跌幅仍有56%，報2.2仙。另外，山東墨龍（568）執行董事張恩榮及楊晉被聯交所上市部認為，未能勝任上市規則所要求的職務，應辭任執董。

　　永保林業於上周五接獲聯交所通知，指該公司的主要業務，包括森林相關業務、放債業務及物業租賃業務，持續轉差及處於低營運水平，不足以支持公司繼續上市，故將其公司列入除牌第一階段。該股股價昨日低見0.02元，跌60%，全日成交約3.37億股，成交額826.8萬元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd