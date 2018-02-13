﻿IFC外望——渣打研申請虛擬銀行牌照

渣打香港資訊科技總監洪滿霜昨日表示，渣打就會否申請虛擬銀行事宜仍在研究，渣打無疑會繼續朝電子化方向發展。服務電子化不一定意味分行減少，要視乎客戶的服務需求。渣打與科技企業非直接競爭關係，有合作空間。



金管局正就虛擬銀行的指引修訂本作公眾諮詢，渣打對申請虛擬銀行牌照感興趣，正在分析申請牌照的利弊，研究產品的適合程度及將來的客戶群。洪滿霜認為，借貸及保險方面的金融產品較有規格，利於進行盡職調查，較適合引進電子平台。



至於服務電子化是否意味着實體分行數量減少，洪滿霜指網上銀行已推出一段時間，與分行網絡相輔相成，未有計畫擴張或縮細分行網絡。分行會否被淘汰要視乎客户接受電子化服務的程度。調查發現92%受訪者認為分行有存在必要，因某些服務現時未在電子平台上適用，又或客戶認為真人服務更能直接及即時解決問題。



快捷、具效率的金錢交易及易於使用是香港受訪者選擇使用金融科技服務的3大原因。不過，亦有逾3成受訪者表示，保安考慮令他們對使用金融科技工具卻步。



盛智文：永利最大挑戰是穩定



永利澳門（1128）董事會主席史提芬．永利受負面消息困擾，日前辭去其職務。接手的非執行主席盛智文接受外電訪問時表示，目前永利最大挑戰是實現穩定，他續稱史提芬．永利辭職，不會構成重大影響。



盛智文指出，現時評論史提芬．永利是否需要出售永利股份言之尚早。他又認為，永利擁有強大管理團隊，未來會著眼提升用戶體驗，以應對競爭。至於農曆新年酒店入住情況，盛智文表示永利旗下酒店農曆年預訂爆滿。



他又指，集團一直在澳門尋找新旅遊項目，不會只發展博彩範疇。永利澳門昨日收報25.9元，升0.4%，其他濠賭股同樣造好，美高梅（2282）升2.6%，收報21.75元，澳博（880）和金沙中國（1928）分別升0.3%、0.2%。



高瞻