﻿市場觀望氣氛濃厚 杜指曾跌180點 尾段倒升

美股周二初段結束前兩個交易日升勢回軟，杜指曾跌180點，見24421點，標指和納指亦偏軟。美國十年期國庫債孳息周一攀上四年新高的2.9厘，加上美國周三出爐通脹數字，令市場觀望氣氛濃厚。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24654，升53點；納斯達克指數報7013點，升31點。



滙控（005）美國預託證價格曾見80.74港元，較香港收市價升0.94港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見427.31港元，較香港收市價升4.91港元。



美經濟衰退風險增



著名億萬對沖基金經理Ray Dalio預期，美國未來18至24個月陷入經濟衰退風險正在增加，他上周形容環球跌勢是美國步入周期尾段典型的調整。



美國10年期國庫債孳息繼周一攀升四年高位2.902厘後，昨日回落3.8基點，至2.82厘。



美匯指數周二續軟，到美市早段跌0.61%，見89.657；日圓升幅則擴大至1.13%，見107.43，是去年九月以來新高。歐羅和英鎊亦造好，分別升0.52%和0.62%，見1.235美元和1.392美元。



國際油價先升後回軟，紐約三月期油價早段曾升0.74%，見每桶59.73美元，到歐市中段倒跌65美仙或1.1%，重新失守60美元關口，見每桶59.64美元。



受惠美匯走軟，倫敦現貨金價靠穩，美市早段升1.92美元或0.14%，見每盎司1324.68美元。



恒指收復三萬點



港股方面，受惠美股周一收市全線造好，帶動港股夜期及預託證劵（ADR）回升。港股高開約391點後反覆向上，中午收市前升至高位30169點，升710點，惟午後出現回吐壓力，反覆回落，並失守三萬點大關，低見29783點，收報29839點，升379點。國企指數收市報12004點，升104點。大市成交為1288億元。



騰訊平保升逾3%



「股王」騰訊（700）及一眾金融股份領航大市，騰訊（700）收報422.4元，升12.8元或3.1%。中國平安（2318）收報82.35元，升2.9元或3.7%。港交所（388）收報266元，升8元或3.1%。



民眾證券董事總經理郭思治認為，港股有望於第一季內創新高，挑戰34000點至35000點水平。郭思治預期，今年港股繼續受內地資金影響，加上有更多退休基金加入追捧部份大型藍籌，以及三月份大部份公司公佈業績，預料屆時升幅將擴闊至二線股份。