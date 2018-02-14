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﻿傳中央救市撐起A股

2018-02-14 列印
　　傳出中央救市後，內地股市連續第二日回升。上證綜指昨日曾升逾2%高見3219點，尾市升勢回順升約1%，收報3184點；深成指亦升0.7%，報10362點。

  A股經過上周大跌後，券商重新審視股票質押業務風險，已幾乎暫停該業務，且上調押股融資利率，分析相信可以減少因強制平倉而導致市場波動。

　　滬深兩市昨日成交僅3471億元（人民幣，下同），較前日再減少26億元。有內地券商指，臨近農曆新年長假；加上外圍股市仍存不確定性，影響投資者入市意欲偏低，令大市尾段升幅收窄。

　　該券商又認為，滬市跌至3100點估值偏低，料在此水平有支持，相信即使外圍股市繼續下跌，A股再下跌的空間亦有限。
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