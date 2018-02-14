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﻿人民幣曾再跌200點子

2018-02-14 列印
　　人民幣連續第2日走弱，昨日曾跌超過200點子，最後在岸價（CNY）日盤收報6.3440兌1美元，下跌150點子。有交易員指，近日人民幣偏軟，主要受午後客盤購匯所致，未來走勢將視乎美匯表現。

　　昨人民幣中間價大跌246點，報6.3247，午後人民幣明顯走貶，在岸價一度下跌230點子；離岸價（CNH）則最多跌248點子，低見6.3485，至傍晚6時許報6.3422，跌185點子。每百港元兌人民幣重回81水平。

　　有交易員指，近兩天午後均現客盤購匯，儘管數量不大，但因長假期前交投薄弱，故令人民幣跌幅顯著。永隆銀行司庫蕭啟洪則認為是技術性調整，預期春節過後，人民幣將保持雙向波動態勢，認為美匯再跌空間有限，料人民幣今年有望回到6.4至6.5水平。
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