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﻿碧桂園預告多賺近倍

2018-02-14 列印
　　碧桂園（2007）昨日發出正面盈利預告，預期截至去年12月底止年度的淨利潤及公司股東應佔利潤，與2016年度相比將錄得大幅增長。

　　當中股東應佔利潤與2016年度相比預期將錄得超過90%的增幅。該集團2016年度同期盈利為115.17億元（人民幣，下同），每股盈利為52.17分，以增幅推斷，碧桂園上年度盈利將接近220億元。

　　該集團指，預期盈利大增，主要由於期內集團可確認收入的物業的增加、該等物業的平均售價及毛利率亦大幅增長所致。
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