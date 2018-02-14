﻿美獅美高梅開幕 憧憬農曆年檔期

美高梅中國（2282）旗下項目、綜合度假酒店「美獅美高梅」昨日開幕，美高梅中國聯席董事長兼執行董事何超瓊表示，該項目回本期料需要8年以上。



就澳門賭牌將於2020年至2022年分別到期，何超瓊向當地傳媒表示，應該考慮營運者是否可推動澳門發展至更高水平，令澳門更具國際旅遊目的地元素，而替換或引入新參與者並非重要考慮，暗示她認為應讓現有持牌經營者續牌。



澳門博彩業過去18個月持續上揚，貴賓廳增長較明顯。何超瓊表示，主要由於從低位回升，行業經過調整期後現時很健康。業界明白發展不可過於急速，必須均衡發展，未來要維持雙位數字增長相信不容易，而往後中場需要以健康速度增長，不會一下子大增。



獲批125張賭枱



美高梅中國首席執行官簡博賢表示，不會對何超瓊推斷的回本期有異議。他表示，個人對於「美獅美高梅」賭收或整體收入沒有明確預測數字，但透露根據農曆新年的預約數字而言，相信「美獅美高梅」於農曆新年期間，將錄得強勁表現，並吸引不少家庭客戶。



「美獅美高梅」獲批125張賭枱，但較預期少，其中25張需至明年1月才能營運，另外亦批出逾900部角子機。目前只提供中場設施，貴賓廳則仍在裝修，預料今年稍後時間開業。



「美獅美高梅」位於路氹城金光大道，毗鄰金沙城中心，是該公司在澳門第二個綜合項目，項目外貌設計成珠寶盒，總投資額高達34億美元，提供逾1390間客房，亦設有多間會議及展覽中心、劇院及商場等。該項目經過五度延遲，原定於上月29日開業，但由於開業所需營運牌照的行政審批程序問題，至昨日終開幕。