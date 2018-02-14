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﻿華潤置地上月銷售增近一成

2018-02-14 列印
　　大型內房華潤置地（1109）公佈一月銷售數據，合同銷售金額111.7億元（人民幣，下同），按年增長9.3%。集團同時公佈，於一月買入五幅地皮，涉及資金約71億元。華潤置地股價昨日跟隨大市反彈2.5%，收報28.45元。

　　華潤置地累計一月合同銷售建築面積約54.1萬平方米，按年下降27%。期內投資物業租金收入約7.34億元，按年升32%。

　　該集團公佈，於一月分別在深圳、西安、福州收購五幅地皮，其中兩幅以獨資投得，其餘為合作發展，應佔樓面面積約74萬平方米，應付權益土地出讓金為71億元。
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