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﻿數碼通半年賺2.79億

2018-02-14 列印
　　受到流動電訊市場競爭激烈的衝擊，數碼通（315）收市後公佈的中期盈利下跌16.5%，至只有2.79億元，每股盈利29.8仙，每股減派中期息33%至18仙。數碼通股價微升0.4%至8.53元，首席財務總監陳啟龍於分析員會議上表示，公司在5G方面的投資，不會影響現行的派息政策，仍會維持75%派息比率。

　　客戶月均月費（ARPU）去年下半年為262元，按年跌13%，按半年則跌4%，扣除虛擬移動網絡（MVNO）的ARPU則按年跌6%，按半年升1%。期內後付客戶服務收入跌6%至25.2億元，因客戶由手機月費改用SIM Only月費計劃。陳啟龍指，市場競爭競烈，價格戰不會停止，但不會因此而感擔憂，因為整個行業均面對同樣情況。
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