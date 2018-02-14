﻿IFC外望——胡文新獲委合和副主席 調高派息比率

合和實業（054）去年出售合和公路（737）之後，焦點轉為集中在本港投資物業。現任董事總經理胡文新（見圖）昨日獲委任為合和執行副主席，即日生效，並繼續出任原來職位。



合和又決定將派息率調升至核心盈利的90%至100%，胡文新指出，希望股息有穩定性，所以提高派息率直至合和中心二期開幕。合和昨收30.4元，升0.3%。



胡文新現年45歲，為主席及大股東胡應湘及非執行董事胡郭秀萍之子。至於升職是否為接班鋪路，胡文新不予置評，只表示會加強公司團隊，希望發揮得更好。他指自己會一如以往工作，繼續做好現有項目及發掘新項目。胡應湘多年前表明，在完成合和中心二期後，將會退休並交由下一代掌舵。



CSM：收視調查影響節目安排



中國廣視索福瑞（CSM）自今年一月起為本港三家免費電視台，以及多家4A廣告公司提供統一電視收視率調查服務，意味日後各家電視台公佈數據有相同基準，更具公信力，比現時更能一目了然。



CSM香港區總經理林立昇表示，由於現時三家電視台皆有收費頻道，電視台作為調查結果訂閱者，相當關心觀眾在甚麼節目或時間，由免費頻道轉台至收費頻道，這對他們在不同頻道節目安排有重大影響。



雖然現時網上觀看影片渠道眾多，但林立昇指，電視仍是最為普及媒介。香港收看電視人口為655.4萬人，即1個收視點代表65540人。



CSM進行的基礎研究，會因應香港人口分布、住房類型、每户大小作住户選樣。目前樣本數目超過1000户，人數約為2700人，比以往電視收視調查更具代表性。調查第一階段只涵蓋住户家中電視，今年下半年展開的第二階段，將擴展至其他電子設備如手機、電腦，日後住户在網上觀看直播或點播節目，都會被納入計算範圍。



高瞻