﻿雞年港股今「收爐」 累升逾7100點 銀行股領軍 恒指飆676點

臨近農曆新年長假期，不少散戶準備雞年「收爐」之際，港股卻突然炒上。在銀行股帶領下，恒指暴漲676點，為兩年來最大單日點數升幅，收復上周五失地，兩個交易日累升逾千點。雖然港股反彈，但大市成交跌至約1100億元今年新低。不計今日的半日市，港股在雞年累積上升7100多點，相當於超過三成升幅。



港股經過上周大跌市後，開始有資金撈底，恒指一舉升穿三萬點大關，最多曾升近800點，高見30637點，逼近50天線阻力位，收市報30515點，升幅2.3%。國企指數收市報12260點，升256點，升幅2.1%。



港股今日還有半日市，但昨日已是內地股市雞年最後一個交易日。上證綜指三連升，昨日收市報3199點，升0.5%。深證成指收報10431點，升0.7%。



恒生大漲7.8%



中港銀行股受追捧，連一向走勢較為穩健的恒生銀行（011），在大行唱好之下，大升13.8元，收市報191.5元，升7.8%；母公司滙控（005）則升2.6%，收市報81.9元，合共推高恒指近113點。



高盛將恒生投資評級，由「中性」調升至「買入」，目標價由190元升至220元。高盛報告指出，恒生有空間提高派息，而美國持續加息亦令恒生淨息差可望擴闊。



內地日前傳出中央出招托市，令到A股回穩，資金追入估值仍有吸引力內銀股，建行（939）升4.5%，工行（1398）升3.5%，中行（3988）亦升2.6%，三行合計推高恒指逾200點。



協同博勤金融行政總裁曾永堅表示，港股早前跌至29200點附近，技術上已見到短期低位。他預期本港藍籌股業績不致令市場失望，只要美股回穩，港股假期後有機會上試31700點水平，補回月初裂口。



另外，滙控（005）將於下周二（年初五）派發去年成績表，外界相信受惠息差擴闊、貸款需求回升等因素，滙控去年盈利能力備受看好。高盛預期滙控今次將宣佈新一輪規模30億美元的回購行動，是市場預期中間水平。派息方面，各大行一致預期滙控每股派息將維持0.51美元不變。



滙控下周二放榜



綜合多間大行預測，滙控去年列帳基準稅前盈利介乎173.9億至185.3億美元，按年增長最多1.6倍，部份增長來自減值準備顯著減少，其中富瑞（Jefferies）料去年減值準備按年大減56%。截至去年底，滙控普通股權一級比率（CET1）的預測中位數為14.4%。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，滙控第四季盈利增長有望超越對上季，主要受惠息差持續擴闊，淨利息收入有較明顯增長；且滙控現價股息率有五厘，收息仍吸引，相信若業績對辦，滙控股價有望挑戰90元。