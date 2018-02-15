﻿康宏再入稟索償七億 曹貴子資產遭凍結

康宏環球（1019）事件再有新進展，康宏昨天採取第二輪法律行動，向被指幕後操控康宏、現時行蹤不明的執行董事曹貴子以及其餘12名被告，合共追討超過7億元，當中涉及5宗可疑交易。此外，康宏亦成功獲得英屬處女島（BVI）法庭頒令，凍結曹貴子在當地註冊公司資產。



去年12月，康宏多間公司入稟法院，控告曹貴子和其餘23名人士，以及四間公司，指曹貴子幕後操控康宏多名前管理層，並損害公司利益。昨日康宏採取第二輪法律行動，康宏環球旗下康宏財務，向高等法院提交一份法律文件，當中包括海外法院對曹貴子資產凍結令，以及多宗新發現可疑交易資料。



不排除再告其他人



康宏表示今次入稟所追討的七億元損失，已在早前預計，強調公司財政穩健。康宏表示，不排除日後會把其他人列為被告並提出索償。



康宏昨天向法院提交的文件，提及五項可疑交易。第一宗是指曹貴子及其親信，促使康宏財務在2016年以高價購入超過10億股。隨著第一信用股價大跌，並被證監會停牌，令康宏損失2.6億元，甚至要為整筆3.7億元購股費用作全額撥備。



至於第二宗交易，是指曹貴子等人促使康宏財務向中國綠色（904）借出1.9億元無抵押貸款，不符合商業原則。此外，康宏財務將貸款轉為可兌換公司債之後，沒有趁中國綠色在股價高位時換股，錯失獲利三億元機會，其後更令康宏錄得虧損約8200萬元。



第三項交易，是指曹貴子等促使康宏財務收購由曹貴子及另一人持有的信盈國際投資，作價9000萬元，該項交易亦沒有按上市規則作出披露。入稟狀指，信盈只是曹貴子的工具，用以支付其個人開支，包括其住宅裝修費用。