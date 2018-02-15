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﻿日圓升穿7.3算見新高

2018-02-15 列印
　　市場憂慮昨日美國出爐的消費物價指數（CPI）加快，可能招致聯儲局加快加息以及新一輪調整，美元兌日圓曾跌至107水位，每百日圓兌港元升穿7.3算。人民幣則交投偏淡，美元兌人民幣在岸價（CNY）收報6.3441，較周二微跌1點子。

　　美匯指數周三反覆回升，歐市早段曾跌0.36%，見89.378點，在CPI出爐後倒升0.33%，見89.995點。日圓早段曾升0.91%，見106.84兌1美元（每百日圓兌7.32港元），是2016年11月以來最高，到歐市中段升幅收窄至0.41%，見107.38兌1美元。
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