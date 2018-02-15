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﻿中原H按低至加1.26厘

2018-02-15 列印
　　按揭減息戰再度白熱化，繼多間銀行推出首年1.68厘超低息定息按揭計劃後，有銀行進一步減H按（拆息按揭）息率兼推高現金回贈應戰，按息低至H加1.26厘，回贈高達1.8厘，暫屬全城最優惠的H按計劃。

　　中原地產聯同中原按揭經紀昨日宣佈，與銀行合作推出震撼按揭優惠，其中一款H按計劃，全期按息低至H加1.26厘，現金回贈屬全城最高，可達1.8%，並設封頂息率P減3.1厘，以及享高存息戶口。以H按而言，暫時該計劃不論按息或現金回贈都優於市面計劃。

　　中原並未透露哪間銀行推上述按揭優惠，市場傳聞是花旗香港。另有市場消息透露，滙豐曾向貸款額達1000萬元以上的按揭客戶批出H加1.25厘的按息。
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