﻿冠君去年賺近15億 或收購大灣區商廈

冠君產託（2778）公佈上年度可分派收入為14.87億元，升5.6%，末期分派每單位0.1255元，上升4.7%。集團表示，會積極留意在大灣區及廣深地區物業。冠君產託昨收報5.21元，升0.2%。



王家琦表示，花園道三號出租率逾90%，今年未有太多租約到期，料租金收入平穩。甲級寫字樓續租租金預期有單位數字增長，有信心花園道三號物業表現會持續向好，料今年花園道三號續租呎租為110至130元，現時未有計劃出售花園道三號。花園道三號去年底租金上升18.3%至呎租92.52元，最新租金達呎租120元。



朗豪坊寫字樓去年底估值為94.5億元，較去年6月底上升了8.2%；花園道三號估值則上升了9%，達446.3億元。信託旗下物業去年底估值為767億元，較2016年底增加14.8%，主要由租值估算上升帶動。去年底每基金單位資產淨值為10.36元，增18.8%。



信託看好內地一線城市物業市場，會積極留意在大灣區及廣深地區物業，會以寫字樓優先，若要收購則要視乎收益率，目標是達到4厘。公司負債比率仍處於低水平18.9%，即使再融資去收購可以即時進行。



售朗豪坊暫無洽購



王家琦指本港零售市道復甦，對朗豪坊商場今年的前景審慎樂觀，看好今年上半年本港零售市道表現會比去年佳，下半年則要視乎去年基數再作比較。信託已提高定息借貸的比重，由21.5%增至50%，大幅減低因加息而帶來的潛在風險。定息借貸比例增加，加上同業拆息上升，去年融資成本上升至3.22億港元，增加15%。



另外，冠君產業信託（2778）去年七月披露放售朗豪坊寫字樓，但信託管理人至今並未接獲任何意向書。行政總裁及投資總監王家琦於業績記者會被問到朗豪坊銷售代理在內地進行路演的情況，她則未有回應。