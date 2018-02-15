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﻿金沙去年純利大增三成

2018-02-15 列印
　　金沙中國（1928）公佈去年全年業績，純利16.03億美元，按年增長31%，每股盈利19.86美仙，派末期息0.99港元；經調整EBITDA為26.1億美元，升16.4%。金沙中國表示，未來三年將斥資11億美元，為金沙城中心進行擴建及翻新，改建成為新綜合度假村澳門倫敦人。

　　去年金沙中國收益為77.15億美元，按年升16%，其中賭場收益64.8億美元，按年升16.3%，主要受惠於澳門巴黎人全年營運所帶動，期內中場博彩收益增長19%。至於購物中心按年升14%至4.8億美元；酒店入住率增長23%，帶動客房收益按年升18.5%至3.1億美元。
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