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﻿華僑永亨多賺18%

2018-02-15 列印
　　新加坡華僑銀行公佈，華僑永亨銀行去年稅後純利按年升近18%至24.08億元，主要由淨利息收入及非利息收入增長帶動。

　　華僑永亨去年淨利息收入按年升12%至42.54億元；非利息收入上升14%至14.03億元；總收入為56.57億元，增長13%。期內支出按年增加11%至29.63億元。去年該行客戶貸款按年增加11%至1800億元；資產質素有所改善，不良貸款比率下降0.4%至0.5%；存款則上升15%至2220億元。單計第四季，華僑永亨總收入按年減少7.3%至2.43億坡元，扣除撥備及攤銷後經營溢利下跌21.7%至8300萬坡元。
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