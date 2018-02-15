﻿IFC外望——京東物流融資195億 愛奇藝擬赴美上市

內地電子商貿集團京東集團旗下京東物流集團，昨日完成具有約束力的25億美元﹙約195億港元﹚最終增資協議，參與融資的主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊﹙700﹚、中國人壽﹙2628﹚等。另外，百度證實已提交旗下視頻網站愛奇藝赴美首次公開招股（IPO）的初步文件。



京東物流集團這一輪融資總額約25億美元，成為內地物流業最大的單筆融資。交易完成後，京東集團仍將持有京東物流81.4%的股權；按慣例，這次融資料於首季尾完成。新資金將協助該公司在全球建立配送和倉庫網絡、以擴大電子商貿的計劃。



京東於2017年4月成立京東物流集團，其目前是全球唯一擁有六大不同模式物流網絡的公司，服務覆蓋內地99%人口。在中國營運近500個大型物流中心，物流基礎設施突破1000萬平方米。



另一方面，外電報道，內地最大搜尋引擎百度，打算讓旗下視頻網站愛奇藝赴美IPO，並已提交初步文件，預期完成上市後，百度仍是愛奇藝的控股股東。



外電去年9月26日曾報道，愛奇藝尋求2018年赴美IPO中獲得超過80億美元（約624億港元）估值。愛奇藝於2016年收入突破10億美元關口，去年成為唯一獲得Netflix節目授權的中國影片服務商。



萬達傳賣斷馬體會 4.82億售17%股權



西班牙傳媒《El Confidencial》報道，王健林旗下大連萬達集團擬以約5000萬歐羅（約4.82億港元）約作價，出售西甲班霸排第二位的馬德里體育會17%股權。



報道又指，萬達「根據北京命令」出售該批馬體會股權。交易買家為以色列富豪Idan Ofer旗下的Quantum Pacific集團，他去年已經入股馬體會15%，交易將令他在馬體會持股升至32%。



王健林是於2015年購入馬德里體育會股權，作價4500萬歐羅，成為首家投資歐洲頂級球會的內地企業。



大連萬達集團旗下萬達體育資產今年初擬來港上市，已邀投行進行分拆。



體育資產上市計劃，包括2015年以10.5億歐羅（約94億港元）收購的瑞士體育市場營銷公司盈方體育傳媒（Infront），以及世界三項鐵人賽營運商世界鐵人三項公司（World Triathlon ）。分拆涉及萬達在內地的體育資產，包括與國際籃聯（FIBA）舉辦的籃球賽事及其他體育賽事等，惟不包括馬德里體育會。



高瞻