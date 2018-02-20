﻿本周或上試31500點 狗年港股有望開門紅

恒指今天於農曆新年假期後復市，分析預期狗年首個交易日承美股和亞太區股市造好，恒指有望紅盤高開，加上今天滙控公佈去年全年業績，如成績表符合市場預期，相信可為大市產生推動作用，分析預期恒指本周有機會上試31500點水平。



恒指於上周四（15日）雞年最後半個交易日造好，主要受惠於隔晚美股向好，以及淡友平倉之下，半日恒指收報31115點，升599點，半日市成交額772億元。經過4日農曆新年假期後，港股今日復市，而A股則於本周四（22日）始恢復交易。



近兩年均紅盤低開



回顧過去12年港股農曆新年後首日表現，有8次為紅盤高開、4次為紅盤低開，其中紅盤高開表現最好的一次，為2009年農曆新年後首日的表現，該年屬牛，恒指紅盤高開981點，收報13154點，全日漲575點；其次是2010年的虎年，虎年首個交易日紅盤高開389點，收報20534點，全日漲265點。



至於最近兩年，即2017年和2016年港股於農曆新年後的首日表現，均是紅盤低開，去年的雞年和前年的猴年，港股分別紅盤低開149點、801點，該兩年的收市同為報跌，去年雞年恒指首個交易日收報23318點，跌42點；而前年的猴年恒指於首個交易日，則收報18545點，挫801點，為過去12年農曆新年後復市港股最差開局。



業績高峰期勢炒作



對於今天狗年第一個交易日恒指的表現，耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股將承接農曆新年期間美股造好的優勢，今天將紅盤高開，雖然A股於本周四才復市，在沒有北水的情況下，對恒指成交額有一定壓力，但他認為大市氣氛在外圍向好的情況下，市況氣氛良好，再者下月將踏入公司公佈業績的高峰期，植耀輝相信本月先會有一輪業績炒作，他預期恒指本周有望試上31500點水平。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，今天恒指紅盤高開的機會大，主要受惠假期期間外圍和亞太區股市造好所帶動，她預期在本周若外圍沒有負面消息傳出，恒指有望上試31500點至31600點水平，惟投資者需要留意美國聯儲局，於本周四將公佈上月議息會議記錄，以及市場對上月議息會議記錄的解讀。