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﻿日圓偏軟　日股升2%再創新高

2018-02-20 列印
　　美股三大指數上周顯著反彈，加上美匯指數從三年低位回升、日圓回軟，利好日股等亞洲股市普遍造好，但歐股在汽車的和消費股拖累下偏軟，美股周一假期休市。市場本周將聚焦聯儲局和歐央行本港時間周四公佈的議息會議記錄，以及儲局將公佈貨幣政策半年報告。

　　MSCI世界發達國家指數見七連升，昨日升0.1%，至逾兩周新高，MSCI亞太指數亦升0.9%，見兩周新高。日股受惠日圓回軟，日經指數攀升2%，收報22149點兩周高位，是逾六周最大單日升幅。亞洲區除大中華區假期休市外多造好，新加坡、大馬和印尼均升超過1%，韓股Kospi收市升0.87%；歐洲倫敦、巴黎和法蘭克福三大股指均下挫。
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