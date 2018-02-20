﻿滙控今派成績表 稅前盈利料增1.6倍

滙控（005）今日派發成績表，股價在農曆新年長假前預先炒上沖喜，重上83元以上。券商相信受惠息差擴闊、貸款需求回升等因素，滙控去年盈利能力備受看好，預料其全年列帳基準稅前盈利增長最多1.6倍至逾185億美元（約1443億港元），並將繼續回購股份。業績以外，滙控新管理層上任後的發展策略同為市場焦點所在。



綜合多間券商預測，滙控去年列帳基準稅前盈利介乎173.9億至185.3億美元，按年增長1.45倍至1.61倍不等。而據外電綜合分析員平均預測，滙控去年列帳基準稅前盈利為183.87億美元，按年升1.58倍。券商認為滙控的盈利增長動力部份來自減值準備顯著減少，其中富瑞料滙控去年減值準備按年大減56%。



或啟動新一輪回購



香港區業務，過往都是貢獻滙控盈利增長的火車頭。高盛報告提到，預期去年本港市況向好，有利滙控本港零售銀行業務表現，集團的財富管理及保險業務收入都可望受惠。該行又認為，滙控的英國按揭業務的擴張情況都是市場關注之一。



此外，券商對滙控截至去年底的普通股權一級資本比率（CET1）的預測中位數為14.4%，反映資本水平仍充裕。高盛預期今次滙控將宣佈新一輪規模30億美元的回購行動，是市場預期的中位數。派息方面，市場一致預期滙控全年每股派息將維持0.51美元不變。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，滙控第四季盈利增長有望超越上季，主要受惠息差持續擴闊，信貸市場環境良好，料淨利息收入有較明顯增長，全年業績或有驚喜。滙控現價股息率有5厘，收息仍吸引，相信若業績對辦，滙控股價有望挑戰90元。