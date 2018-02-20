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﻿阿里擬進軍海南島

2018-02-20 列印
　　阿里巴巴集團董事局主席馬雲向《海南日報》表示，阿里巴巴必須參與海南這塊寶地的發展。

　　馬雲稱，阿里可利用在大數據、雲計算等領域的經驗，將海南島打造成智慧城市。

　　他認為，海南完全有條件、有機會在全國乃至全球，率先開展智慧服務產業發展的試點，例如打造「無現金支付島」、「智慧政府」等，重點做好這些基礎工作，便可帶動整個智慧服務產業及創造更多就業機會。
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