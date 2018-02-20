﻿金融糾紛調解中心 服務成功率達八成

不論是私營抑或公營機構，總是希望所服務的對象愈多愈好。不過，金融糾紛調解中心新任董事局主席葉禮德接受訪問時，卻直言寧願調解中心「一單生意也沒有」。對於調解中心成立以來處理個案有限，葉禮德說該中心提供的調解服務，成功比率高達八成，已發揮應有作用，未來亦會透過搬遷辦公室來節省開支。



根據調解中心年報資料，在2016年度該中心處理了32宗排解爭議程序的申請，其中18宗成功和解，有4宗在未能和解之下結案。調解中心在2016年的營運開支為1400多萬元，以32宗個案來說，平均每宗個案攤分的成本為45萬元。不過，該中心只受理小額個案，成立之初每宗個案涉及的金額上限只為50萬元，而在今年才調升至100萬元。換言之，這些糾紛涉及的金額，可能與每宗個案攤分的運作成本差不多，甚至更高。



葉禮德：「寧願沒有生意」



雖然如此，葉禮德否認調解中心未能善用政府資助，他強調個案數目少是好事，反映香港市場健全，以及金融機構自律，他甚至希望個案數目降至零。葉禮德續稱，英、美、澳洲等地，都有同類的調解中心，這是金融市場不可或缺的一環，成效不能只看處理個案的多寡。



他指出，調解中心任用的調解員經驗豐富，而投資者只需付出相對相宜費用，便可以得到最好服務，而且調解、仲裁是閉門進行，相對於在法院打官司，更能保障私隱，使用者對調解中心滿意率更接近九成。



葉禮德表示，調解中心早已努力控制成本，全職職員只有8名，而調解員都是在接到個案之後才聘用。除了員工薪金之外，最大的營運成本便是租金，但調解中心已計劃從現時位於灣仔、向私營業主租賃的辦公室，搬到政府在中環的律政中心（即原本的中區政府合署西座），屆時不但可控制租金支出，而且與各個法律機構為鄰，工作上更為方便。