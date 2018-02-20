  • 2018年2月20日 星期二
  • 25º
  • 75%
熱門： 狗年九巴翻側流感拜年消委會

日報新聞 > 財經

﻿鮑威爾傳委兩高級顧問

2018-02-20 列印
　　正式就任剛過兩周的聯儲局主席鮑威爾，傳周日委任了兩位貨幣政策專家佛斯特（Jon Faust）和布穆費姆（Antulio Bomfim），出任儲局高級顧問。佛斯特是霍普金斯大學經濟學教授，將以兼職身份擔當顧問，布穆費姆是儲局貨幣事務部門經濟師，兩人過去均曾擔任儲局顧問。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd