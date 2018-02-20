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﻿謝瑞麟稱 新年銷售符預期

2018-02-20 列印
　　謝瑞麟（417）副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，今年年初一至初三，港澳地區銷售符合預期，營業額有單位數升幅，同店增長亦有正增長。人流也較雞年春節有所上升，其中本地客和遊客佔比各為一半。
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