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﻿比特幣回升至1.1萬美元

2018-02-20 列印
　　本月初因憂慮多國收緊管制一度跌穿6000美元的加密貨幣比特幣（Bitcoin），周一曾突破1.1萬美元水位，見11279美元，是1月底以來首見，較2月6日的5947美元地位，累計回升逾80%。

　　但加密貨幣的前景未見得樂觀，就是第二大加密貨幣以太幣（Ethereum）的創辦人布特林（Vitalik Buterin）上周六在twitter上貼文，坦承傳統資產仍然是擺放積蓄的最安全地方，而加密貨幣因為較新和價格超級波動，隨時跌至零。
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