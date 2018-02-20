﻿IFC外望——Chanel入股Farfetch拓網上支援服務

法國知名品牌香奈兒（Chanel）宣布，已入股電商平台Farfetch少數股權，發展網上支援服務，以吸引千禧一代消費者。Chanel時裝部總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）表示，該公司不會直接在Farfetch上售賣貨品，而是利用平台去發展客戶服務。不過，有關公司並沒有披露上述交易的財務細節以及交易後的股權分布。



Farfetch為全球超過700間高級時裝公司提供銷售平台，該公司計畫於今年稍後時間在美國上市。



去年，Farfetch接受內地電商平台京東入股，涉及3.97億美元的投資額，是京東最大的海外併購交易之一，而京東主席劉強東更加入Farfetch董事會。Farfetch業績超越了其他同行，而英國Burberry早前亦宣布跟Farfetch合作。



除了京東之外，新加坡主權基金淡馬錫亦是Farfetch的主要股東。



手機Apps改善購物體驗



Farfetch的手機應用程式日後可讓Chanel的顧客在進入店鋪前預先點選喜好及尺碼，售貨員在客人到店後可推薦合適產品，節省客人時間。另外，程式亦設有「不要打擾」的功能，確保客人能夠在購物過程中不被打擾。



據悉，未來Chanel和Farfetch合作開通的電子化服務會同時關注店內外，並兼顧在線及離線狀態，以節省消費者購物時間。



永利前主席單季減持受限制



永利澳門（1128）昨日發公告，交代前董事會主席、行政總裁兼執行董事Stephen Wynn的離職安排，包括他在出售所持有的永利股份時，不能在單一季度內減持超過所持有的三分之一。



公告指，永利與Wynn已簽訂一份離職協議，當中包括四大範疇。其一，Wynn於Wynn Las Vegas的私人住宅租約將不遲於今年6月1日終止。



除非Wynn提前選擇終止租約，否則Wynn應繼續按公平市價支付租金。其二，Wynn目前的醫保保障將於今年12月31日終止。其三，Wynn的行政支持將於今年5月31日終止。



其四，為了令Wynn在有序的方式下，出售其所擁有的永利股份，永利已與Wynn訂立登記權協議，Wynn負責向永利償還其合理費用。



根據該登記權協議，Wynn於自該協議日期起的任何季度內出售的永利股份，均不得超過於該協議日期其持有的永利股份的三分之一以上。



高瞻