﻿沃爾瑪績差曾跌9% 債息飆升 杜指挫223點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24996，跌223點；納斯達克指數報7246點，升6點。
滙控（005）美國預託證價格曾見81.42港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見451.63港元，較香港收市價升5.83港元。
十年國債息重上2.9厘
美國債市面臨財政部一連3日、合共2580億美元的拍債活動壓力，令投資者越趨審慎，美國10年期國庫債孳息曾升見2.926厘，較上周五升5.11基點。令年期短債孳息亦升見2.24厘的9年高位，再次觸發通脹和加快加息的憂慮。法國農業信貸銀行的G10外匯研究部主管馬利諾預期，美債孳息將進一步攀升。
美匯指數從3年低位回升，歐市中段曾升0.79%，見89.802點；日圓則跌0.74%，見107.38兌1美元（每百日圓兌7.28港元）；歐羅跌0.7%，見1.232美元（歐羅兌9.63港元）。
歐洲股市個別發展，截至午後時段，汽車和銀行股走軟，歐洲Stoxx600指數升0.22%，倫敦富時指數亦受滙控（005）拖累跌0.22%，巴黎和法蘭克福股市則窄幅靠穩，分別升0.34%和0.19%。此前亞洲股市幾乎全線走低，日股日經指數繼周一升2%或428點後，昨日回軟224點或1.01%，收21925點；韓國Kospi指數亦收跌1.13%。
港股狗年紅盤低收
港股方面，恒指於狗年第一個交易日先升後跌，全日上下波幅逾600點，恒指紅盤高開49點，惟上升動力不足倒跌，最多曾挫395點，低見30720點；午後走勢回順，恒指收報30873點，跌241點，大市成交額1078億元。
多隻藍籌股向下，滙控公佈全年業績，股價於午後受壓，跌3.1%，收報80.95元，為表現最差藍籌股，拖低恒指100點。同為公佈業績的恒生銀行（011），股價則挫1.6%，收報189.2元。
中資金融股同樣受壓，多隻內銀股表現向下，建行（939）跌1.8%，收報8.33元，單計建行已拖累恒指51點；工行（1398）跌1.6%，收報6.88元；中行（3988）則挫2%，收報4.31元，兩隻股份合共拖累恒指49點。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，港股明顯上升動力不足，主要受到美國拆息於今早亞洲股市開市前抽升，加上滙控股價受壓所致。他預期要待周四A股復市，恒指才有機會突破。